Сергей Тетюхин прокомментировал результат первого волейбольного матча на Олимпиаде-2020

Олимпийский чемпион и генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал результат первого матча на Олимпиаде-2020.

«Тут главное результат. Олимпийские игры — не тот турнир, где во главу угла ставится красота. Первый матч очень сложный психологически, особенно на Олимпийских играх. Поэтому то, что команда преодолела непростое начало, говорит о характере. Результат превыше всего, особенно в первом матче. Это очень важный фактор был для нас.



Волнение, что вели в первой партии 1-2 очка, но уступили в концовке? Не знаю. Может, и волнения, может, есть свои недочёты. К сожалению, получилось так, как есть.



Провёл шесть Олимпиад как игрок, а теперь генменеджер? Статус абсолютно не важен, участие на Олимпиаде для любого человека большое событие в жизни, необязательно для этого играть на площадке. Понятно, что у меня немножко другие ощущения и эмоции, нежели находясь на площадке. По большому счёту ничего не изменилось. Единственное, отношение – ты со стороны смотришь. Такого у меня не было в практике. Из-за этого немножко другие эмоции, по-другому воспринимаешь игру, разница только в этом.



Часто ли что-то советую и подсказываю игрокам? По-разному. У кого-то вопросы свои созревают, где-то я со стороны вижу, что нужно небольшие подсказки дать ребятам. Тут нет каких-то правил, по ситуации все действуют. Определённых моментов нет, которые у меня нарисованы, что я сегодня должен столько-то подсказок сделать. Видно, что у ребят бывают моменты от неопытности, и, чтобы быстрее прийти к какому-то знаменателю, через подсказку, через то, что я прошёл, наверное, это будет сделать проще.



Что касается того, что Максима Михайлова выбрали знаменосцем на Играх – это классно. Очень здорово, что волейболу второй раз подряд доверяют нести самое главное – флаг на церемонии открытия Олимпийских игр. Это очень почётно. Я считаю, что это не просто так, а волейбол заслужил это своим трудом, медалями. Все рады, конечно. Макс спрашивал про флаг, но по большому счёту мне самому рассказать нечего, потому что мне вручили его перед выходом и забрали, когда я прошёл буквально 100 метров. Опыт недлительный был. Но чем мог, тем поделился с ним.



Не повлияло ли на игру, что он поздно вернулся? Нет, Макс – профессионал. Если бы поехал кто-то другой, возможно, были бы какие-то сомнения. В Максе сомнений нет, он мегапрофессионал. Были уверены в нём, что, пройдя этот непростой путь на открытии и вернувшись домой, с утра он будет в полном порядке», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.