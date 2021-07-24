Юрист Пацев отметил помощь Макларена в успешной апелляции CAS по делу Агапитова

Юрист Артём Пацев, представлявший интересы главы федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова, прокомментировал решение CAS обязать МОК вернуть россиянину олимпийскую аккредитацию.

«Пришлось поволноваться, потому что коллегия арбитров четыре раза переносила срок вынесения решения. Обычно CAS Ad Hoc рассматривает подобные дела в течение 24 часов, но в нашем случае дело достаточно большое, большой объём доказательств. Само заседание длилось чуть более трёх часов. Были представлены развёрнутые позиции как нами, так и юристами МОК.

Мы благодарны, что справедливость восторжествовала, и наши доводы были услышаны. Сейчас идёт процесс формирования изменения правовой структуры всей международной федерации тяжёлой атлетики. Вполне возможно, что некоторые выводы арбитров, которые положены в основу этого решения, послужат базисом для изменений в руководящих документах.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в этом деле нам колоссальную поддержку оказал профессор Ричард Макларен, который представил своё мнение, как это часто бывало при подобных рассмотрениях дел перед Рио-де-Жанейро. Но в тех случаях профессор Макларен, как правило, представлял достаточно негативные мнения по поводу тех или иных российских спортсменов. В этот раз его сугубо положительный отзыв нам очень помог и оказал большое впечатление на арбитров», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.