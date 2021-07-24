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Дзюдоистка из Косово Дистрия Красники выиграла золото Олимпиады-2020 в категории до 48 кг

Дзюдоистка из Косово Дистрия Красники выиграла золото Олимпиады-2020 в категории до 48 кг
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Дзюдоистка из Косово Дистрия Красники выиграла золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 48 кг. В финале она победила представительницу Японии Фуну Тонаки. Это первая медаль сборной Косово на Играх-2020.

Бронзу завоевали украинка Дарья Белодед и Уранцецег Мункбат из Монголии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Дзюдо
Женщины. До 48 кг. Финал
24 июля 2021, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Дистрия Красники
Косово
2
Фуна Тонаки
Япония
3
Уранцецег Мункбат
Монголия
3
Дарья Белодед
Украина
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