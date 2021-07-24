Россияне Власов и Закарин не получили питание на втором пункте велогонки на ОИ-2020

Российские велогонщики Александр Власов и Ильнур Закарин наряду с рядом команд не получили питание на втором пункте по вине организаторов, заявил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам. Это случилось по вине организаторов, автобус встал не там, и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент. К сожалению, наши гонщики и гонщики нескольких других команд оказались в такой ситуации. Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — цитирует Абрамяна агентство «РИА Новости».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.