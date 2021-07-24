Insider назвал поясные сумки сборной Украины лучшим аксессуаром Олимпиады-2020

Издание Insider признало поясные сумки олимпийской сборной Украины лучшим аксессуаром на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На церемонию открытия Олимпиады-2020 украинская делегация в составе 161 человека вышла в шортах и футболках с элементами цветов национального флага, а также взяли с поясные сумки ярко жёлтого цвета.

Отметим, что знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Игр стали олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.