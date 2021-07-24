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Японский дзюдоист Наохиса Такато завоевал золото Олимпиады-2021 в категории до 60 кг

Японский дзюдоист Наохиса Такато завоевал золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг
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Японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Это первая золотая медаль Японии на Играх-2020.

Бронзу завоевали Елдос Сметов и Казахстана и Лука Мхеидзе из Франции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Дзюдо
Мужчины. До 60 кг. Финал
24 июля 2021, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Наохиса Такато
Япония
2
Ян Юн Вэй
Китайский Тайбэй
3
Лука Мхеидзе
Франция
3
Елдос Сметов
Казахстан
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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