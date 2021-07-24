Российский тхэквондист Артамонов выступит в поединке за бронзу на Олимпиаде-2020

Чемпион Европы по тхэквондо 2018 года россиянин Михаил Артамонов в утешительном раунде победил эфиопского спортсмена Соломона Демсе. Теперь Михаил сразится за бронзу Олимпийских игр в Японии.

Артамонов в первой утешительной схватке в категории до 58 кг победил эфиопа со счётом 27:5.

В матче за 3-е место Артамонов сразится с аргентинцем Лукасом Лаутаро Гусманом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.



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