Ласицкене победила в своем последнем старте перед Олимпиадой-2020

Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Москве.

Ласицкене показала результат 1,94 метра. Планка на высоте 1,98 метра россиянке не покорилась. Второе место заняла Кристина Королева, третье — Наталья Спиридонова.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении, два золота чемпионатов Европы в помещении.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.