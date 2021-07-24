Кирилл Скачков одержал победу на старте турнира по настольному теннису на Олимпиаде-2020

Россиянин Кирилл Скачков одержал победу в первом раунде турнира по настольному теннису на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Скачков оказался сильнее представителя Сербии Димитри Леваяца. Счёт встречи – 4:2 (11:4, 11:13, 6:11, 11:7, 11:5, 11:8).

В следующем раунде Скачков сразится с американцем Джа Канаком.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.