В Госдуме отреагировали на бронзовую медаль России в тхэквондо на Олимпийских играх — 2020

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание сборной России второй медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Первой российской медалисткой стала Анастасия Галашина. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Позднее бронзу завоевал тхэквондист Михаил Артамонов.
«Для нас это непростая Олимпиада, поэтому неожиданностей можно ждать откуда угодно. Но тхэквондо у нас развивается, все спортсмены ехали за медалями. Ещё раз поздравляем всех наших ребят со второй медалью. Михаила поздравляем с бронзой. Утром стрельба, сейчас тхэквондо. Значит ребята хорошо готовились, эти Игры принесут ещё много сюрпризов. Хочется, чтобы они были связаны с нашей страной. Теперь уже очень хочется услышать Чайковского. Очень хочется. Спасибо ребятам за такой мощный старт. Ждём других медалей», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 июля 2021
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