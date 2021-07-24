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Тхэквондистка из Таиланда выиграла золото на Олимпиаде-2021 в категории до 49 кг

Тхэквондистка из Таиланда выиграла золото на Олимпиаде-2020 в категории до 49 кг
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Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит завоевала золото в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 49 кг в рамках летних Олимпийских играх в Токио. В финале она победила испанку Адриану Сересо со счётом 11:10.

Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тхэквондо
Женщины. До 49 кг. Финал.
24 июля 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Панипак Вонгпаттанакит
Таиланд
2
Адриана Сересо
Испания
3
Абишаг Семберг
Израиль
3
Тияна Богданович
Сербия
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Новости. Олимпиада 2020
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