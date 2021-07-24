В Федерации фехтования России сообщили, что перед ОИ-2020 Муртазаева перенесла ангину

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов оценил выступление команды в соревнованиях в сабле на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Свой потенциал Камиль Ибрагимов никак не может применить. Он находится в нормальном для фехтовальщика возрасте — 28 лет — ещё не слишком взрослый, но уже далеко не юнец. Остался в одном шаге до четвёрки… Если ты постоянно попадаешь в эту оппозицию — так называемую третью саблю — зачем ты туда опять метишь? Проигрывая фразу, кореец просто встречает оппозицию в одну лапу. Маска же есть — бей ты в эту маску! Мне это не совсем понятно. Вы же саблисты — у вас должен быть моментальный анализ. В сабле решение должно приниматься очень быстро. Обидно, конечно. По силам было быть в четвёрке и даже завоевать медаль.

От тридцатипятилетнего ветерана Решетникова ожидал саблю. Он делает шаг, затем было не совсем понятно, что он собирается делать дальше: ни в защиту не идёт, ни в атаку. Обслуживал этого египтянина — тот бьёт, а этот садится. Это было ожидаемо. Многие сомневаются, когда я говорю, что на Олимпиаде возрастным спортсменам психика блокирует их возможности — вот, пожалуйста. Лоханов вообще меня удивил. Сколько лет уже говоришь: «Саблю назад не фехтуют». Он ни разу этого корейца не пытался толкнуть и в атаке попробовать.

Надежда была на Ибрагимова. У него потенциал уже много лет есть — никак не может его раскрыть. Что касается шпаги, говорить, что – про Колобову… Взяли её на Олимпиаду. Не ошибка ли это? В мае у неё был первый турнир в Смоленске за год — она сразу же выиграла. Значит, такой уровень женской шпаги у нас в стране. Виолетта всегда в командных хорошо фехтовала — посмотрим.

Личагина нормально фехтовала до определённого момента, потом сделала две ошибки, а цена ошибки в шпаге очень велика. Маре Наваррия — опытный боец. Она много лет тренировалась у нашего тренера Олега Петровича Пузанова.

Муртазаева? Жалко, что деревянная медаль. Четвёртое место — самое обидное. Дерёшься, дерёшься, а в итоге остаёшься без награды. С другой стороны, сначала выиграть у лидеров мирового рейтинга… Действительно сильные соперники были.

Я ещё в 16 лет её начал привлекать на взрослые соревнования. Она была на Кубке мира в Китае в восьмёрке лучших в 16 лет. Потенциал тогда был виден. Думаю, повлиял ещё тот факт, что она заболела прямо перед Играми. Был налёт, ангина. Очень осторожно отнеслись, потому что часто новый штамм коронавируса прячется за ангиной. Держали её, она не тренировалась, была у себя дома. Дали ей возможность восстановиться. Может, не хватило силёнок. Понятно, что опыта тоже немного не хватало.

Эстонка мощная очень, реально шпажистка, всё умеет. В Эстонии шпага всегда была на высоком уровне. Жалко, конечно, она – наше молодое дарование, но осталось с четвёртым местом. Если сравнивать с Рио, то наши девочки тогда все три боя проиграли, а мужская сабля тоже ничего выдающегося не показала. А сейчас четвёртое место — прогресс. Каждый вид — это разные соревнования. Всё это никак не влияет на общий фон. Когда в Рио это случилось, я им даже анекдот рассказал, который на камеру не могу говорить. Да, сегодня безмедальный день. Жаль. А Камиль получит от нас сегодня по полной программе. Не сильно, потому что ещё командные соревнования», — передаёт корреспондент «Чемпионата».