Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 24 июля

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Сегодня, 24 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 11 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 24 июля 2021 года

Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Цянь Ян (Китай) — 251,8 (олимпийский рекорд).

2. Анастасия Галашина (Россия) — 251,1.

3. Нина Кристен (Швейцария) — 230,6

Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор) — 6:05.26.

2. Ваут ван Арт (Бельгия) — +1.07.

3. Тадей Погачар (Словения) — +1.07.



Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг

1. Чжихой Хо (Китай) — 210 кг (94 + 116, олимпийский рекорд).

2. Чану Саихом Мирабаи (Индия) — 202 (87 + 115).

3. Винди Кантика Айса (Индонезия) — 194 (84+110).

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

1. Южная Корея.

2. Нидерланды.

3. Мексика.

Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Джавад Форугхи (Иран) — 244,8 (олимпийский рекорд).

2. Дамир Микец (Сербия) — 237,9.

3. Пан Вэй (Китай) — 217,6.

Дзюдо. Женщины. До 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово).

2. Фуна Тонаки (Япония).

3. Дарья Белодед (Украина) и Уранцецег Мункбат (Монголия).



Дзюдо. Мужчины. До 60 кг

1. Наохиса Такато (Япония).

2. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй).

3. Елдос Сметов (Казахстан) и Лука Мхеидзе (Франция)

Фехтование. Женщины. Шпага

1. Сунь Ивэнь (Китай).

2. Ана Мария Попеску (Румыния).

3. Катрина Лехис (Эстония).

Фехтование. Мужчины. Сабля

1. Арон Силадьи (Венгрия).

2. Луиджи Самеле (Италия).

3. Чун Хван Ким (Южная Корея).

Тхэквондо. Женщины. До 49 кг

1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)

2. Адриана Сересо (Испания).

3. Абишаг Семберг (Израиль) и Тияна Богданович (Сербия).

Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг

1. Вито Деллаквила (Италия).

2. Мохамед Джендуби (Тунис).

3. Михаил Артамонов (Россия) и Янг Юн (Южная Корея).