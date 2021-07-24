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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Нидерландам на Олимпийском турнире

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Нидерландам на Олимпийском турнире
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Мужская сборная Россия по баскетболу 3x3 уступила национальной команде Нидерландов на олимпийском турнире в Токио (Япония). Счёт матча — 15:18. Это был второй матч, который россияне проводили на турнире. В стартовой встрече российские баскетболисты оказались сильнее команды Китая.

Состав мужской сборной России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

Завтра, 25 июля, сборная России проведёт матчи со сборными Бельгии и Польши.

На Олимпийских играх в Токио все восемь команд сыграют в одной группе по круговой системе. Далее будет сформирована сетка плей-офф. Две лучшие сборные напрямую попадут в полуфинал, а в четвертьфиналах сыграют команды, занявшие места с третье по шестое. Они уже определят ещё двух полуфиналистов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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