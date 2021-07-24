Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 1-го дня, таблица

Сегодня, 24 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 11 комплектов наград. В медальном зачёте лидерство захватила сборная Китая, в активе которой 3 золотые и 1 бронзовая медаль. Далее в таблице следуют команды Италии и Японии (1 золото, 1 серебро). Четвёртой идёт Южная Корея (1 золото, 2 бронзы).

Сборная России завоевала две медали и занимает 10-е место. Анастасия Галашина стала серебряным призёром в стрельбе из винтовки с 10 м. Михаил Артамонов завоевал бронзу в соревнованиях по тхэквондо в категории до 58 кг.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.