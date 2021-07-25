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Расписание Олимпийских игр — 2020, 26 июля, 3-й день, Олимпийские игры — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 26 июля
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Завтра, 26 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 26 июля 2021 года. 21 комплект наград
00:30. Триатлон. Мужчины. Финал
04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал
05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал
05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал
12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал
13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг
15:00. Настольный теннис. Микст. Финал
15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал
15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал

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Новости. Олимпиада 2020
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