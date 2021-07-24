Жена гимнаста Нагорного: когда Никита выступает, отворачиваюсь от телевизора

Дарья Нагорная (в девичестве – Спиридонова) рассказала, как смотрит выступления мужа, действующего чемпиона мира и Европы в многоборье Никиты Нагорного, на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

В 2016 году Дарья и Никита стали серебряными призёрами Игр в Рио-де-Жанейро в команде.

«Мы уже были вместе в Рио-де-Жанейро. Очень тяжело, когда мы порознь, я очень скучаю. Когда я сама выступала, было намного спокойнее. А когда смотрю за его выступлениями — это гораздо волнующе.

Когда его выступление идёт, а я смотрю — выглядит всё это ужасно. Я сажусь, включаю звук и не смотрю — отворачиваюсь от телевизора, просто не могу смотреть. Когда я смотрела выступления Никиты, он всё время падал, поэтому перестала это делать. Даже на Кубке России не смотрела и подумала, что можно один раз посмотреть — тут он упал.

Мы созваниваемся, вчера ночью долго разговаривали. Сейчас мы говорим по телефону об Олимпиаде, о будущей жизни, о мечтах — мы любим мечтать. Я его поддерживаю, а он рассказывает, какие условия в Олимпийской деревне, какое у него состояние. Нет, он не жалуется, он готов выступать, хочет выступить хорошо и поскорее уже приехать домой.

Я бы сейчас сказала ему, чтобы он делал всё, что умеет. Он это делает лучше всех. Чтобы он сконцентрировался на своём выступлении и больше ни о чём не думал. Родные, близкие и вся страна — мы в него верим, мы рядом», — приводит слова Нагорной ТАСС.

Никита Нагорный квалифицировался в финал многоборья на Играх в Токио, а также будет бороться за медали в вольных упражнениях, опорном прыжке и на перекладине.