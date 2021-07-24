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Журова подвела итоги первого дня Олимпиады для сборной России

Журова подвела итоги первого дня Олимпиады для сборной России
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением по поводу первого дня Олимпиады в Токио.

«Всегда хочется сказать: «С почином!». Я читала прессу, на Анастасию Галашину ставили не так, как на другую нашу спортсменку. Она и в финал попала достаточно непросто. Непосредственно в финале была упорная борьба, но россиянка проиграла совсем чуть-чуть. В любом случае она молодец!

Я очень люблю стрельбу, потому что там всегда такая борьба и нервы… Это вызывает фантастический интерес не только у самих спортсменов, но и у болельщиков. Надеюсь, что у нас ещё будут медали в стрельбе. Когда перед Олимпиадой у меня спрашивали: «На какой вид вы ставите?», я отвечала, что стрельба должна принести нам награды.

Что касается нашей бронзовой медали, мы надеялись на дзюдо, а получили тхэквондо. Такое тоже бывает (смеётся)», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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