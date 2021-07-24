Матыцин: олимпийская награда Артамонова в тхэквондо важна для развития этого вида спорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Михаила Артамонова с завоеванием бронзовой награды Олимпийских игр — 2020 в Токио.
В соревнованиях по тхэквондо в категории до 58 кг Артамонов стал бронзовым призёром. В поединке за третье место он был сильнее аргентинца Лукаса Гусмана. Чемпионом стал итальянец Вито Дель'Аквила, серебро у представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби, ещё одна бронза досталась южнокорейцу Чжуну Чжану.
«Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовый медали в тхэквондо в категории до 58 кг. На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Гусмана. Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
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- 24 июля 2021
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