Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Корейский телеканал представил Украину Чернобылем во время открытия Олимпиады-2020

Корейский телеканал представил Украину Чернобылем во время открытия Олимпиады-2020
Комментарии

Корейский телеканал MBC выбрал изображение разрушенной Чернобыльской атомной электростанции в качестве иллюстрации для Украины во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

Во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобольской АЭС 1986 года, сделанная над четвёртым реактором.

Стоит отметить, что представление Италии было сопровождено фотографией пиццы, а во время выхода норвежцев на экране появилось изображение лосося.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021