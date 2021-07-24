Корейский телеканал представил Украину Чернобылем во время открытия Олимпиады-2020

Корейский телеканал MBC выбрал изображение разрушенной Чернобыльской атомной электростанции в качестве иллюстрации для Украины во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

Во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобольской АЭС 1986 года, сделанная над четвёртым реактором.

Стоит отметить, что представление Италии было сопровождено фотографией пиццы, а во время выхода норвежцев на экране появилось изображение лосося.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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