Мария Ласицкене: чувствую себя снова на 17, как на Юношеских играх 2010 года в Сингапуре

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём состоянии перед вылетом на Олимпийские игры в Токио.
Сегодня, 24 июля, Ласицкене выиграла последний турнир перед отъездом в Японию, куда собирается лететь 1 августа.
«Открытие не смотрела, потом всё посмотрю, за всех порадуюсь. Сейчас сохраняю энергию. Настрой хороший, боевой. Задор остался, чувствую себя снова на 17, как на Юношеских играх 2010 года в Сингапуре.
Все на Олимпиаде в одних условиях, все должны быть благодарны стране и городу. Не сахарные, все справятся и с бумажными кроватями, и со всем остальным. Какие есть условия, к тем и адаптируемся. Но это моё мнение.
Я впервые буду на Олимпиаде, но не трачу энергию на эти мысли. Впереди ещё тренировки, много дел перед отлётом в плане тестов, подготовки формы, всего-всего. У меня Олимпиада ещё не началась.
Как оцениваю своё состояние? Не оцениваю, живу сегодняшним днем, делаю то, что говорит тренер, выкладываюсь на 100%. Бывает всякое, и тут главное — забыть и удачи, и неудачи, идти вперёд», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
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- 24 июля 2021
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