Дзюдоистка Дарья Белодед расплакалась после завоевания бронзовой медали на ОИ-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг. После матча за бронзу украинка не сдержала эмоций и расплакалась.

Фото: Harry How/Getty Images

В противостоянии за третье место она победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Эта медаль стала для Украины первой на Олимпиаде-2020.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся