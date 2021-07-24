Дзюдоистка Дарья Белодед расплакалась после завоевания бронзовой медали на ОИ-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг. После матча за бронзу украинка не сдержала эмоций и расплакалась.
Фото: Harry How/Getty Images
В противостоянии за третье место она победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Эта медаль стала для Украины первой на Олимпиаде-2020.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 24 июля 2021
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