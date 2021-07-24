Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись в фотосессии без одежды

Три немецких спортсмена, которые выступают на Олимпиаде в Токио, приняли участие в фотосессии без одежды. Дзюдоистка Анна-Мария Вагнер, гимнаст Лукас Даузер и велогонщица Лиза Кляйн снялись для Sport Bild в преддверии Олимпийских игр — 2020.

Публикация доступна в «Инстаграме» фотографа Хайнера Кёпке.

Лукас Даузер уже успел выступить в Токио, заняв второе место в квалификации в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 15.733.

В индивидуальном многоборье немец стал 20-м, что позволило ему квалифицироваться в финальный этап соревнований. Напомним, что на первом месте в квалификации расположился россиянин Никита Нагорный.

Остальные участники фотосессии на Олимпиаде пока не стартовали.

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