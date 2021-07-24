Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись в фотосессии без одежды

Три немецких спортсмена, которые выступают на Олимпиаде в Токио, приняли участие в фотосессии без одежды. Дзюдоистка Анна-Мария Вагнер, гимнаст Лукас Даузер и велогонщица Лиза Кляйн снялись для Sport Bild в преддверии Олимпийских игр — 2020.
Публикация доступна в «Инстаграме» фотографа Хайнера Кёпке.
Лукас Даузер уже успел выступить в Токио, заняв второе место в квалификации в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 15.733.
В индивидуальном многоборье немец стал 20-м, что позволило ему квалифицироваться в финальный этап соревнований. Напомним, что на первом месте в квалификации расположился россиянин Никита Нагорный.
Остальные участники фотосессии на Олимпиаде пока не стартовали.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 24 июля 2021
-
22:47
-
22:23
-
22:03
-
21:57
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:42
-
20:33
-
19:33
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:21
-
18:19
-
18:05
-
17:37
-
17:36
-
17:30
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:04
-
15:54
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:28
-
15:22