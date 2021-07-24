Россия — Италия: онлайн-трансляция волейбольного матча начнется в 3:00 мск

Женская сборная Олимпийского комитета России по волейболу начинает выступления на Олимпиаде в Токио 25 июля матчем с командой Италии.

Российские волейболистки выйдут на площадку в первом матче игрового дня. Онлайн-трансляция начнётся в 3:00 по московскому времени.

Также в группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из команд Аргентины, Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух подгрупп.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России в четвертьфинале уступила будущему серебряному призёру команде Сербии. Со сборной Италии россиянки играли в разных подгруппах и не встречались, так как волейболистки с Апеннин не сумели выйти в четвертьфинал.