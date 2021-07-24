Алина Загитова рассказала, за каким видом спорта будет следить больше всего на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио, а также рассказала, за каким видом спорта будет следить особенно активно.

«Очень рада, что эта Олимпиада всё-таки состоится. Мне кажется, у спортсменов сейчас только позитивные эмоции. Мне, к сожалению, не довелось во время Зимних Олимпийских игр побывать на церемонии открытия, но я думаю, что принимать участие в таких событиях просто невероятно.

Естественно, я буду переживать за всех наших спортсменов и по возможности смотреть все виды спорта, но мне ближе всего, наверное, художественная гимнастика. Буду смотреть её более тщательно", — сказала Загитова в эфире Первого канала.