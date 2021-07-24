Сергей Лавров: аббревиатура ROC обязывает наших олимпийцев ко многому
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил флешмоб вокруг сборной России на Олимпиаде.
«Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, в которых цитируются слова из американской песни We Will Rock You. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, это обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — сказал Лавров на вебинаре партии «Единая Россия».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
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