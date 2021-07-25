Олимпийские игры — 2020, 25 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

Завтра, 25 июля, продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Будут разыграны 9 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание прямых телевизионных трансляций.
Олимпиада-2020. 25 июля 2021 года, воскресенье. Расписание телетрансляций
03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия. «Матч ТВ».
04:30. Плавание. Финалы. «Россия 1»
05:00. Гандбол. Женщины. Россия — Бразилия. Первый канал.
05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия — Бельгия. «Матч ТВ».
05:55. Спортивная гимнастика. Женщины «Матч ТВ».
07:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Монголия — Россия. «Матч ТВ».
08:55. Пляжный волейбол. Женщины. Россия — Италия. «Матч ТВ».
10:55. Дзюдо. «Матч ТВ».
12:15. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. «Россия 1».
12:15. Фехтование. Рапира. Женщины. Шпага. Мужчины. «Россия 1».
12:15. Бокс. Мужчины. 75 кг, +91 кг. Женщины. 51 кг. 69 кг. «Россия 1».
12:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Польша. Первый канал.
12:35. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – США. Первый канал.
12:35. Тхэквондо. Первый канал.
12:35. Плавание. Предварительные заплывы. Первый канал.
12:35. Стрельба. Женщины. Первый канал.
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