Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета, стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.
В эти минуты 52-летняя спортсменка выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде в Токио.
Впервые грузинка приняла участие в Олимпиаде в 1988 году, где выиграла золотую и серебряную медали. Также в её активе бронза Игр 2008 года.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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