Сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио

Российские волейболистки проиграли национальной команде Италии в первом матче на Олимпийских играх в Токио-2021. Матч состоялся в Токио на стадионе «Ариаке Арена» и завершился победой итальянок со счётом 3:0.
В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 27 июля.
Также в группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из сборных Аргентины, Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух подгрупп.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России в четвертьфинале уступила будущему серебряному призёру — команде Сербии. Со сборной Италии россиянки играли в разных подгруппах и не встречались, так как волейболистки с Апеннин не сумели выйти в четвертьфинал.
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