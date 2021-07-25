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Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх-2021

Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх-2021
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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина, которая выступает в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, вышла в финал турнира.

Она заняла третье место, показав результат 582 очка. Для выхода в финал нужно было войти в первую восьмерку. Первое место заняла китаянка Цзян Рансинь, набрав 587 очков. На втором месте расположилась предсвительница Греции Анна Коракаки с результатом 585 очков.

Ещё одна представительница России Маргарита Черноусова не смогла выйти в финал, она заняла 35-е место, набрав 565 очков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
25 июля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Окончено
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