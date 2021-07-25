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Пловец Чейс Калиж победил на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2021 в Токио

Пловец Чейс Калиж принёс США первое золото на Олимпиаде-2020 в Токио
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Американский пловец Чейс Калиж выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м комплексом. Серебряным призёром стал его соотечественник Джей Литерленд. Бронза досталась австралийцу Брэндону Смиту.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м комплексом
1. Чейс Калиж (США) — 4.09,42.
2. Джей Литерленд (США) — 4.10,28.
3. Брэндон Смит (Австралия) — 4.10,38.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Окончено
1
Чейс Калиж
США
4:09.42
2
Джей Литерленд
США
4:10.28
3
Брэндон Смит
Австралия
4:10.38
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