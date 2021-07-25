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18-летний пловец из Туниса выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпиаде-2021 в Токио

18-летний пловец из Туниса сенсационно выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем
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18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи сенсационно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 м вольным стилем. Серебряным призёром стал австралиец Джек Маклафлин. Бронза досталась американцу Кирану Смиту.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м вольным стилем
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.
3. Киран Смит (США) — 3.43,94.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 04:52 МСК
Окончено
1
Ахмед Аюб Хафнауи
Тунис
3:43.36
2
Джек Маклафлин
Австралия
3:43.52
3
Киран Смит
США
3:43.94
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