18-летний пловец из Туниса сенсационно выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем

18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи сенсационно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 м вольным стилем. Серебряным призёром стал австралиец Джек Маклафлин. Бронза досталась американцу Кирану Смиту.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м вольным стилем
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.
3. Киран Смит (США) — 3.43,94.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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