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Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2021 на дистанции 400 м комплексом

Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 400 м комплексом
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Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м комплексом. Серебро и бронза достались представительницам США — Эмме Уэйант и Хали Фликинджер соответственно.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 400 м комплексом
1. Юи Охаси (Япония) — 4.32,08.
2. Эмма Уэйант (США) — 4.32,76.
3. Хали Фликинджер (США) — 4.34,90.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 400 м комплекс. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 05:12 МСК
Окончено
1
Юи Охаси
Япония
4:32.08
2
Эмма Уэйант
США
4:32.76
3
Хали Фликинджер
США
4:34.90
Комментарии
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