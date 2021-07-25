Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд. Это первое золото сборной России на Играх-2020. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.

3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.