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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2021 в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд. Это первое золото сборной России на Играх-2020. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).
2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.
3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 05:15 МСК
Окончено
1
Виталина Бацарашкина
Россия
240.3
2
Антоанета Костадинова
Болгария
239.4
3
Цзян Жансинь
Китай
218.0
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