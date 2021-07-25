Россиянка Татьяна Минина вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по тхэквондо
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В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по тхэквондо у женщин в весовой категории до 57 кг, где представительница России Татьяна Минина оказалась сильнее Фани Тцели из Греции, победив со счётом 15:7.
Старт соревнований 1/4 финала запланирован на 8:12 по мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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