Россиянка Татьяна Минина вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по тхэквондо

В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по тхэквондо у женщин в весовой категории до 57 кг, где представительница России Татьяна Минина оказалась сильнее Фани Тцели из Греции, победив со счётом 15:7.

Старт соревнований 1/4 финала запланирован на 8:12 по мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.