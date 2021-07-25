Дмитрий Губерниев отреагировал на первое золото России на Олимпиаде-2020 в Токио

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на первую золотую медаль сборной России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В стрельбе из пневматического пистолета с 10 м золото выиграла Виталина Бацарашкина.

«Ура, Виталина Бацарашкина! Это победа!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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