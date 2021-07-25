Рекордсменка из Грузии Нино Салуквадзе объявила о завершении карьеры после ОИ-2020

52-летняя грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета, объявила о завершении карьеры после окончания Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

«Я точно знаю, что 9 Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу», — цитирует Салуквадзе «Р-Спорт».

Впервые грузинка приняла участие в Олимпиаде в 1988 году, где выиграла золотую и серебряную медали. Также в её активе бронза Игр 2008 года. Напомним, что она стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.