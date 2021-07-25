Женская сборная России по гандболу стартовала на ОИ-2020 с ничьей с Бразилией

В Токио (Япония) на стадионе «Ёёги Нешнл» состоялась дебютная встреча на Олимпийских играх – 2020 для женской сборной России по гандболу, в которой им противостояли соперницы из Бразилии. Матч завершился ничьей – 24:24.

Напомним, что сборной России на групповом этапе ещё предстоит встретиться с командами Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.



На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

