На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 10 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 10 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошли два спортсмена, не являющиеся гражданами Японии. Остальные случаи касаются подрядчиков, персонала и журналистов.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 137.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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