Японец Юто Хоригоме выиграл золото Олимпиады-2020 в скейтбординге

Японец Юто Хоригоме выиграл золотую медаль в скейтбординге на Олимпийских играх в Токио. Серебряным призёром стал бразилец Келвин Хифлер. Бронза досталась американцу Джаггеру Итону.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Улица

1. Юто Хоригоме (Япония) — 37,18.

2. Келвин Хифлер (Бразилия) — 36,15.

3. Джаггер Итон (США) — 35,35.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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