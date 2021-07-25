Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Японец Юто Хоригоме выиграл золото Олимпиады-2021 в скейтбординге

Японец Юто Хоригоме выиграл золото Олимпиады-2020 в скейтбординге
Комментарии

Японец Юто Хоригоме выиграл золотую медаль в скейтбординге на Олимпийских играх в Токио. Серебряным призёром стал бразилец Келвин Хифлер. Бронза досталась американцу Джаггеру Итону.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Улица
1. Юто Хоригоме (Япония) — 37,18.
2. Келвин Хифлер (Бразилия) — 36,15.
3. Джаггер Итон (США) — 35,35.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада 2020. Скейтбординг
Мужчины. Улица. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 06:25 МСК
Окончено
1
Юто Хоригомэ
Япония
35.90
2
Джаггер Итон
США
35.35
3
Келвин Хифлер
Бразилия
34.39
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021