Первое золото России на ОИ-2020 и поражение Витории в дебюте в «Спартаке». Главное к утру

Первая золотая медаль для России на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поражение Руя Витории в дебютной официальной игре в «Спартаке» и впечатляющие итоги драфта НХЛ для молодых российских хоккеистов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020.
2. «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.
3. На драфте НХЛ-2021 выбраны 29 россиян. Это лучший результат с 2003 года.
4. «Зенит» близок к покупке хавбека «Валенсии» Гедеша за € 20 млн.
5. Диллашоу победил Сэндхагена в главном бою турнира UFC.
6. Экс-хоккеист СКА и участник Олимпиады-2006 умер от коронавируса.
7. «Зенит» одержал волевую победу в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».
8. «Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом».
9. Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС, совладельцем которого является актёр Макконахи.
10. «Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая.
- 25 июля 2021
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