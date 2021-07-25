Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первое золото России на ОИ-2020 и поражение Витории в дебюте в «Спартаке». Главное к утру

Первая золотая медаль для России на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поражение Руя Витории в дебютной официальной игре в «Спартаке» и впечатляющие итоги драфта НХЛ для молодых российских хоккеистов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».



1. Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020.

2. «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

3. На драфте НХЛ-2021 выбраны 29 россиян. Это лучший результат с 2003 года.

4. «Зенит» близок к покупке хавбека «Валенсии» Гедеша за € 20 млн.

5. Диллашоу победил Сэндхагена в главном бою турнира UFC.

6. Экс-хоккеист СКА и участник Олимпиады-2006 умер от коронавируса.

7. «Зенит» одержал волевую победу в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».

8. «Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом».

9. Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС, совладельцем которого является актёр Макконахи.

10. «Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая.