Россиянин Владимир Масленников вышел в финал в стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио (Япония) завершилась квалификация соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у мужчин. Лучший результат в отборе продемонстрировал китаец Ян Хаожань (632,7 балла).



Россиянин Владимир Масленников занял шестое место (629,8) и вышел в финал. Его соотечественник Сергей Каменский не попал в восьмёрку финалистов. Он стал 10-м с результатом 628,7.



Финал состоится сегодня, 25 июля, начало — в 9:30 мск.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.