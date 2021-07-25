Дериглазова вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по фехтованию, Бида пробился в 1/8 финала

В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялись поединки 1/8 финала соревнований по фехтованию на рапире на Олимпийских играх – 2020, где представительница России Инна Дериглазова сумела победить Фанни Крейсс из Венгрии (15:10).

На этой же стадии нашу страну представляла и Аделина Загидуллина, которая уступила Келли Райан из Канады – 9:15.

В мужской части соревнований россиянин Сергей Бида оказался сильнее американца Йейссер Рамирес (15:2).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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