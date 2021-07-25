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Российские лучницы уверенно победили США и вышли в полуфинал соревнований ОИ-2020

Российские лучницы уверенно победили США и вышли в полуфинал соревнований ОИ-2020
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В Токио (Япония) на стадионе «Юменосима Парк» состоялись соревнования стадии 1/4 финала Олимпийских игр — 2020 по стрельбе из лука, где женская сборная России уверенно обыграла представительниц США со счётом 6:0.

В полуфинале сборной России будет противостоять Германия, которая победила Мексику (6:2). Начало — 9:15 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Стрельба из лука
Женщины. Командное первенство. 1/4 финала
25 июля 2021, воскресенье. 07:45 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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