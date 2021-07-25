Депутат Лебедев — о победе Бацарашкиной на ОИ-2020: ничего приятного в этом золоте не вижу

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио.

«Ничего приятного в этой золотой медали я не вижу. На открытие Олимпиады мы вышли с белым флагом, непонятной форме, непонятным гимном. Что здесь приятного? Это же позор. Даже Украина прошла со своим флагом и формой. Спортсменку мы, конечно, поздравляем. Виталина — молодец, умница. Золото — это здорово. Но в целом ничего приятного в этой Олимпиаде нет, она не приносит никакого удовольствия.

Сейчас наши чиновники будут поздравлять спортсменку с медалью, но в этой медали нет ни грамма заслуги ни у одного чиновника. А вот заслуга, что мы без флага и гимна — есть. Поэтому вместо эйфории от первого золота нам надо наказать тех, кто довёл наш спорт до такого состояния», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.