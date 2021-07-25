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Российская рапиристка Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2021

Российская рапиристка Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
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Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала россиянка победила француженку Исаору Тибю со счётом 15:12.

В четвертьфинале Коробейникова встретится с канадкой Келли Райан, которая до этого победила другую российскую спортсменку, Аделину Загидуллину.

До этого ещё одна одна российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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