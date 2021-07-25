Министр спорта России Матыцин поздравил первую российскую чемпионку ОИ-2020 в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил первую российскую чемпионку Игр в Токио Виталину Бацарашкину.

«Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять лет назад Виталина выиграла серебро, а сейчас завоевала долгожданное и заслуженное золото, да ещё и с олимпийским рекордом. Примечательно, что это первая для России золотая награда в стрельбе на Олимпийских играх с 2004 года. Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!» — цитирует Матыцина пресс-служба министерства спорта России.