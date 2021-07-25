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Американец Шэйнер выиграл золото в стрельбе из винтовки на ОИ-2021, Масленников — 8-й

Американец Шэйнер выиграл золото в стрельбе из винтовки на ОИ-2020, Масленников — 8-й
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Американец Уильям Шэйнер победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио. Серебро и бронза достались представителям Китая — Ли-Хао Шэну и Ян Хаожаню соответственно.

Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м
1. Уильям Шэйнер (США) — 251,6 (олимпийский рекорд).
2. Ли-Хао Шэн (Китай) — 250,9.
3. Ян Хаожань (Китай) — 229,4...
8. Владимир Масленников (Россия) — 123,0.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Уильям Шэйнер
США
251.6
2
Ли-Хао Шэн
Китай
250.9
3
Ян Хаожань
Китай
229.4
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