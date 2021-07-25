«Пляжницы» Макрогузова и Холомина с победы стартовали на Олимпийских играх-2020

Сборная России по пляжному волейболу, состоящая из Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой, в матче первого тура предварительного раунда обыграла команду Италии, которую на Олимпийских играх в Токио представляют волейболистки Марта Менегатти и Виктория Орси Тот, со счётом 21:18, 21:15.

Теперь россиянки занимают в группе E 2 место. У национальной женской сборной России 2 очка в активе. Лидирует в группе сборная Австралии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.