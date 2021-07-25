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Россиянка Носкова проиграла во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису

Россиянка Носкова проиграла во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису
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Российская теннисистка Яна Носкова не смогла выйти в третий раунд Олимпиады-2020 по настольному теннису.

Во втором раунде россиянка уступила канадской спортсменке Мо Чжан со счётом 3:4.

В другой встрече второго круга играют украинка Маргарита Песоцкая и индуска Маника Батра.

Уже закончили играть полька Наталья Партика и египтянка Дина Мешреф. В их противостоянии победительницей стала уроженка Северной Африки.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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